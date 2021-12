Modelo con pierna de 45 kilos rompe estereotipos en redes sociales

Mahogany Geter, nacida en Louisiana, Estados Unidos, ha logrado tener muchos seguidores en su Instagram @model.mahoganyyg debido a la estética de sus imágenes.

Y es que muchos la aplauden por su belleza, pero además por el esfuerzo, determinación y ganas que ha conseguido para convertirse en modelo, a pesar de los 45 kilos que tiene en su pierna izquierda debido a una enfermedad que padece.

La mujer ha llamado la atención en Internet con su propuesta como modelo. Según el portal Algo para Contar, que ha viralizado su historia, Geter también quiere ser influencer, aún cuando esto se dificulte por haber nacido con una deformidad en una de sus piernas.

Ella en vez de ver esto como un defecto, lo ha tomado para tener confianza y valor, incluso, Mahogany pone su pierna como protagonista en sus fotografías, haciendo que esto no sea un problema.

“Quiero inspirar a otras personas para que celebren sus diferencias. Ahora creo que soy hermosa por dentro y por fuera. Estoy orgullosa de lo que mi cuerpo puede hacer. Durante mucho tiempo me sentí muy mal conmigo misma, pero una vez que me hice mayor y con mucho apoyo de la comunidad de linfedema en línea y de mi madre, que es mi inspiración, ella es tan fuerte, me di cuenta de lo hermosa que soy. No solo por mi aspecto, sino como persona”, expresó en sus redes.

Gracias al mensaje de resilicencia que da, la mujer se está convirtiendo en un modelo a seguir ante el mundo, sin embargo, no todo es color rosa, pues su pierna demanda cuidados y tratamientos cada día. Ella acude al médico para drenarla y tomar terapias kinesiológicas. Además mantiene una dieta cuidadosa baja en sales y sin alcohol y es su madre, Timika Geter, quien la ayuda en todo esto.

Por ahora, diferentes marcas la están contratando para que ella sea su imagen, y en su Instagram es bastante aplaudida, red social en la que tiene más de 8 mil seguidores, demostrando que está logrando el objetivo de ser exitosa en Internet y tapando la boca de quienes alguna vez la atacaron por su condición.