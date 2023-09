Modelo se alarga las piernas en una cirugía por petición de su marido y “se avergüenza”

Sus más de 143 mil seguidores en Instagram han sido testigos de la historia de Thereisa Fischer, la modelo e influencer alemana que acaba de ser noticia no por sus viajes y sesiones de fotos glamurosas, sino por una cirugía de la que no está nada orgullosa.

Más tarde confesaba que durante años había sido víctima del maltrato psicológico de su expareja, algo que finalmente zanjó al separarse de él. Aunque no está del todo descontenta con el resultado, reconoce que sí le avergüenza el motivo por el que lo hizo.

“Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido”, explicó en una entrevista con la radio alemana, MDR Jump. “Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso”, confesó.