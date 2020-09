Monsieur Periné le canta a las mujeres

La cultura es una herramienta para llegar no sólo a las conciencias, sino también a las emociones, es un canal sensibilizador que permite hilar mensajes positivos y esperanzadores. Por ello, Fundación Avon y Fundación She Is, con el apoyo de Discovery, se unen, en el marco de la campaña global #AisladasNoSolas, para amplificar un mensaje contundente: erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres. En esta oportunidad de la mano de la agrupación musical Monsieur Periné, se realizará el segundo concierto “Un Canto por las Mujeres #AisladasNoSolas” para concientizar a la población sobre esta problemática y sus incrementos durante la pandemia e invitar a la toma de acciones que permitan acabar con este flagelo.

La voz de Catalina García y el piano de Santiago Prieto de Monsieur Periné se convierten en una poderosa herramienta para generar conciencia frente a la pandemia mundial de violencias contra las mujeres.

Por su parte, Nadia Sánchez, Fundadora y presidenta de la Fundación She Is, comentó “debemos seguir alzando la voz por todas las mujeres que a diario viven el maltrato en sus hogares y entornos. Alzamos la voz para que esta cifra no siga aumentando. Invitamos a romper el silencio cuando se es testigo de la violencia de género y transmitimos valentía a aquellas mujeres que padecen agresiones, para que no duden en denunciar, recuerden que el silencio también es una arma letal”.

Con el fin de darle un mayor alcance al mensaje y partiendo de su compromiso social en el país se une al concierto “Un canto por las Mujeres #AisladasNoSolas” la compañía Discovery. A proposito Lina Villegas, Head of Content de Discovery Colombia, comentó: “En Discovery estamos dispuestos a apoyar iniciativas que busquen generar cambios positivos en la gente para construir una mejor sociedad, por lo que en el marco de esta campaña, y con nuestra propia campaña #NoEstasSola nos unimos a la Fundación Avon para la Mujer y la Fundación She Is, para concientizar y seguir contribuyendo a eliminar las violencias contra las mujeres”.

De esta manera, y con una iniciativa que articula el trabajo social de diferentes instituciones, se espera que miles de personas se unan al concierto el próximo jueves 24 de septiembre a las 6:00 pm a través de las cuentas de Facebook: Fundación Avon Colombia, AvonCO, She-Is Foundation y las páginas de Youtube: AvonColombia y Discovery Home & Health.

