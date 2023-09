Mr. Black rompe en llanto al pedir apoyo al Gobierno: “Siento que no le dan importancia”

El cantante de champeta ampliamente reconocido, Mr. Black, conmovió a sus seguidores al hacer un llamado al Gobierno, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, expresando su sentir de que no se le otorga la importancia debida a la música champeta y a los artistas que la impulsan en Colombia.

“Me siento que no le dan importancia y falta. Nosotros queremos hacer parte del Gobierno porque nosotros hemos salido adelante solitos”, expresó Mr. Black, emocionado. “No dudo de los candidatos que están aquí, porque todos son candidatos y yo no tengo privilegio para nadie. Cuando se ama algo, se hace presencia. Y todos dicen, ‘somos champetudos’, y te apoyo, porque aquí todos son amigos míos, pero me lleno de dolor...”, agregó.

Mr. Black explicó su frustración al señalar que había invitado a los candidatos a la Gobernación de Bolívar, pero ninguno de ellos se hizo presente. “¿Por qué no están aquí? No les importa lo que nos identifica, ¿por qué no está Dumek, Yamilito y los otros? Nosotros queríamos que ellos estuvieran”, enfatizó el artista.

La emotiva declaración de Mr. Black ha generado un amplio debate en las redes sociales, con comentarios que expresan apoyo y simpatía por el cantante, así como críticas a los políticos por no estar presentes en eventos que involucran a la cultura champetua. La situación resalta la importancia de la colaboración entre la música y la política en Colombia y plantea preguntas sobre el reconocimiento y el apoyo adecuado a los artistas locales.

Mientras la comunidad artística y los seguidores de Mr. Black se unen en apoyo a su llamado, queda por verse si esta emotiva petición logrará un impacto significativo en la promoción y protección de la cultura champetua en el país.