“Muchos emprendedores hoy quieren tirar la toalla, pero hay que creer en sí mismo”: Nairo Quintana

Nairo Quintana regresa a la bicicleta. El deportista colombiano anunció que volverá a hacer parte del Team Movistar dándole alargue a su trayectoria, una que se complementará con su faceta de empresario, la cual fortaleció en los últimos años.

En entrevista con LR destacó que ambos roles requieren de perseverancia, dedicación y voluntad o en sus palabras “seguir pedaleando con fuerza”.

¿Cuáles son los retos de un emprendedor colombiano?

Nairo no es diferente a los demás, es un colombiano de a pie, que comenzó a emprender, que tiene su familia emprendedora y que vino creciendo poco a poco en sus diferentes ámbitos de negocio.

Nadie nos dijo que era fácil y no ha sido fácil y de entrada ha sido luchar y luchar. Hay muchos que dicen que no se puede, que es muy difícil, pero aprendimos a emprender y después de un emprendimiento tenemos empresas consolidadas y no ha sido fácil como la vida de nosotros los ciclistas.