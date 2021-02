Muere Christopher Plummer, protagonista de “The Sound of Music”

El actor Christopher Plummer, protagonista del mítico musical “The Sound of Music” junto a Julie Andrews, falleció este viernes a los 91 años en su casa de Connecticut confirmó su familia.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses”, escribió su amigo y representante Lou Pitt al diario especializado Deadline.

Plummer, que continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Óscar por su trabajo en “Beginner” (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en “All the Money in the World” (2018).

Entre sus últimos y notables trabajos, hay que citar El imaginario del Doctor Parnassus de Terry Gilliam, y Beginners, donde encarna a un anciano viudo que desvela a su hijo que es homosexual. Por este trabajo ganó un Globo de Oro y el citado Oscar al mejor actor secundario en 2011.

