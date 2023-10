Muere el actor británico Jake Abraham

Jake Abraham, reconocido actor nacido el 30 de noviembre de 1966 en Liverpool, Inglaterra, falleció el domingo 1 de octubre a los 56 años, tras una batalla contra el cáncer de próstata que se le detectó este año.

A pesar de sus esfuerzos y tratamientos, la enfermedad hizo metástasis, afectando su columna, cadera y vejiga. Este triste desenlace fue informado por el diario británico The Guardian.

Abraham había compartido sobre su diagnóstico en julio pasado, expresando cómo enfrentaba el padecimiento: “Trabajaba pero no me encontraba bien. Había momentos en que carecía de energía y sufría dolores”. También reflexionó sobre la percepción común entre los hombres de seguir adelante, lamentando haber conocido su estado en una etapa avanzada: “Ahora soy un paliativo y no hay nada que puedan hacer. Solo tengo que esperar el día”.

A lo largo de su carrera, Abraham se destacó en filmes como Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Mean Machine, London Boulevard y Formula 51. Su última actuación en cine fue en A killer outside, en 2022, dando vida al personaje de Jim. También dejó huella en la televisión, participando en programas como The responder, G.B.H, The Brittas Empire y Red Dwarf.

Jake Abraham estaba casado con Joanna Taylor. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre los servicios funerarios. La noticia ha generado una oleada de conmoción y condolencias por parte de sus colegas y admiradores.