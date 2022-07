Mujer que estaría saliendo con Piqué firmó un contrato de silencio

Parece que el guayabo y el despecho le duró bastante poco al futbolísta español Gerard Piqué, luego de que el pasado 4 de junio él y la cantante barranquillera Shakira anunciaran su separación.

Poco parecen importarle las crítica al defensa del Barcelona, a quien han cuestionado por su infidelidad, pero ahora no tuvo inconveniente en disfrutar sus vacaciones y dejarse ver con una rubia de apariencia joven, quien parece ser la causante de dicha separación.

¿Contrató su silencio?

Marco Chiazza, periodista de la prensa de Barcelona, fue quien dio detalles del romance de Piqué con la joven, el cual inició en febrero de este año. “Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa del jugador. Él quedó muy a gusto con ella, luego de conocerla mediante un compañero”.

En ese momento la joven misteriosa, quien supuestamente tiene 22 años, era la mesera de un bar; pero por su belleza, Piqué le habría ofrecido una oportunidad para trabajar en un evento organizado por él. En ese momento, Gerard se la habría jugado por contarle sus intenciones de salir con ella.

Precisamente el zaguero, que es dueño de la empresa Kosmos Global Holding S.L., la habría vinculado a dicha compañía. “Piqué la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”, aseguró el comunicador, quien agrega que “Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”.

Otro medio, llamado Mamarazzis, recibió información de un reciente viaje de Piqué con una misteriosa rubia, con quien se encontraba en Dubái (Emiratos Árabes).

Allí la joven habría permanecido unos días en teletrabajo, esto para evitar ser vistos juntos desde el inicio. “Trabaja en un departamento de Kosmos, donde gran parte del staff está conformado por amigos de Piqué”, agregó el periodista.

Pese a que muchos medios califican el supuesto contrato como una ‘ley del silencio’, siguen buscando por todos los medios la identidad de la mujer que acabó con 12 años relación de Shakira con el deportista.

Delatado por odioso

Pese a los esfuerzos de Piqué por mantener su relación lejos de los chismosos, en sus últimas vacaciones quedó expuesto por la influenciadora sueca Katrin Zytomierska.

Según cuenta la mujer, había acudido a un bar de Estocolmo y allí lo identificó, se le acercó y le pidió si podía enviarle un saludo a su hijo. Al parecer, Piqué se negó y su respuesta fue tan grosera que la mujer le tomó una foto con su misteriosa acompañante.

“Me entristece es que la fama se te haya metido en la cabeza y eso es patético. No eres todo eso, solo eres un tipo con una pelota”, escribió en un fuerte mensaje, en el que aseguró que el karma pronto se le devolvería al futbolista.

¿Ya le mostró los hijos?

Tal es el asedio de la prensa catalana, que aseguran que la misteriosa mujer tiene las iniciales C.M. Pero además la periodista de farándula Lorena Vásquez apunta que recientemente Piqué habría asistido con una joven rubia y sus hijos, Sasha y Milan, al evento Balloon World Cup, en Barcelona.

“Gerard Piqué estuvo con sus hijos en el mundial de globos. Resulta que estaba esta chica. Ella estaba vestida de color negro, en ningún momento se escondieron y se le pudo ver hablando con los hijos de Shakira... Dudo mucho que él la haya presentado abiertamente como su pareja. En su entorno laboral, ella no actúa como pareja de Gerard Piqué, en la empresa es una trabajadora más”, aseguró la periodista.