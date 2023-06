¡Nacho será papá por sexta vez!: la pareja del artista venezolano le dio la noticia el Día del Padre

“Si hay algo por lo que dar gracias a Dios es por tener no solo un padre al lado, sino un hombre responsable, comprometido, luchador y muy amoroso, ejemplo de servicio, de trabajo y con una calidad humana inigualable”, agregó.

“Adivinen quién me está atendiendo en Five Guys... Mi hijo. Diego está trabajando (...) es un tipo trabajador, ya grande e independiente. La gente crece”, aseguró en el video mientras su primogénito sonreía a la cámara.

Su compromiso con Melany Mille

El pasado mes de diciembre, a través de sus redes sociales, el artista dio la noticia a sus seguidores y compartió el emotivo momento con un video y un mensaje que decía:

“Todo lo bueno que nos está pasando responde a la justicia divina de la que mucho se habla. Hoy tengo a Dios en mi mente, en mi corazón, gracias a que tú me mostraste que el amor verdadero comienza en él, continúa en uno mismo, y luego se traslada al prójimo. Hoy reconozco a Dios como mi padre, me amo yo principalmente y he empezado a amar con certeza después de todo ese proceso”, dijo.

Luego añadió: “Agradezco todos los momentos a tu lado, porque todas nuestras vivencias me han ayudado a construir a un nuevo yo”. Además, dejó claro que “el amor verdadero nunca se pierde”.

El cantante agradeció en su post a quienes hicieron parte de la sorpresa: “Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración”.