$!Nacho Vidal revela por qué no grabó escenas porno con Esperanza Gómez

Nacho Vidal, el actor que dedicó gran parte de su vida al cine para adultos, confesó las razones por las que nunca logró grabar una escena porno con la también actriz, Esperanza Gómez. Asimismo, contó algunos detalles sobre su relación con dicha profesión.

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, el español y la estrella porno, Nacho Vidal, admitió que aunque conoce a la reconocida caldense Esperanza Gómez, nunca logró coincidir con ella para grabar una escena para adultos, pues sus tiempos eran diferentes.

“Cuando yo me retiré, ella también estaba retirada. Ella trabajaba en Estados Unidos, ya no trabajaba allá, y ella no trabajó en Europa. Sin embargo, hemos estado en varias charlas y me parece una gran mujer que tiene dos dedos de frente (por decir que le parece inteligente)”, contó Vidal.

Asimismo, afirmó que la actriz es amiga de su exmujer Franceska Jaimes, pero a pesar de distinguirla, admitió que nunca la ha visto actuar, pues no ve pornografía.