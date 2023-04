Después de una espera de siete años, la talentosa cantante mexicana Natalia Lafourcade se prepara para regresar a los escenarios de Bogotá con su más reciente álbum, “De todas las flores”. El esperado concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena el próximo 24 de agosto y promete ser un encuentro inolvidable con sus fans colombianos.

Los Bancos Aval y dale! anunciaron una preventa exclusiva para sus clientes de Natalia Lafourcade desde el 12 de abril a las 9:00 am hasta el 14 de abril a las 8:59 am, o hasta agotar boletas disponibles para la preventa de los Bancos Aval. Las boletas se pueden adquirir en www.TuBoleta.com. A partir del 14 de abril a las 9:00 am, la boletería estará disponible para el público general en el mismo sitio web. Los precios oscilan entre $179.000 y $469.000 más servicio, y las localidades que estarán habilitadas son el segundo piso, platea y tribuna fan sur.