Natalia París agradeció los chistes que hacen sobre su inteligencia

Durante una charla con la presentadora Eva Rey, Natalia dijo que no le afectan las críticas que hacen en redes sociale sobre su forma de pensar. ” Es verdad que tengo un pensamiento muy distinto y que he dicho cosas que la gente no es capaz de asimilar, pero tonta nunca he sido“, manifestó la mujer.

Además de eso, expresó “Me considero una mujer muy hábil, muy inteligente, berraca. No me duele. He aprendido a aprovechar eso y utilizarlo a mi favor”.

Posteriormente, la también modelo dijo que agradecía los chistes y burlas, porque gracias a ellos su nombre mantenía vigente y añadió que no se toma personal ningún comentario.

La DJ contó una experiencia cuando iba en un taxi, pues cuando se subió al vehículo el conductor la volteó a mirar de inmediato porque escuchó la voz de Natalia París. La paisa dijo que eso pasaba gracias a que una mujer en radio la imita, pues esos chistes hacen que sea recordada.