$!“Necesito sanar para poder volver a cantar en conciertos”: Silvestre Dangond

Mientras el cantante urumitero era homenajeado con presentaciones de La Banda del 5, El Mono Zabaleta, El Combo del Morre, Wilfran Castillo, entre otros, fue aplaudido por más de mil personas asistente a este evento.

Surgían dudas la noche del pasado martes si Silvestre cantaría o no, hasta que salió al escenario con su agrupación y agradeció primeramente a quienes fueron a brindarle todo el apoyo, pero sobre todo a su familia y a los que no lo han dejado a pesar de que está retirado eventualmente de las tarimas; a sus músicos, no se cansó en darle las gracias por no desfallecer y aguantar tanto tiempo en medio de este proceso.

“Yo admiro a mis muchachos, como hacen para no trabajar, ojo, yo les di vía libre para que buscaran trabajo en otro lado, pero son terco y aquí me tienen, vuelvo pronto y ellos seguirán conmigo. No tengo como pagarles, son unos genios”, dijo.

Los seguidores de Silvestre Dangond están ansiosos por su regreso y esperan que sea lo más pronto para poder disfrutar de su música en vivo.