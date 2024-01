“Nena quiérete un poco más”: Llueven críticas a Elizabeth Gutiérrez tras nuevas publicaciones con William Levy

25 años del álbum ‘Baby one more time’ de Britney Spears

Principalmente, la actriz ha derrochado su amor por su cuenta oficial de Instagram y no se cansa de compartir momentos especiales con su familia, sin importarle las constantes y duras críticas que recibe.

La dicha no duró mucho, pues el actor estuvo involucrado con la actriz Maite Perroni, pero no hubo mayor escándalo como en 2009, cuando se decía que Levy, nuevamente, le había sido infiel a la madre de su hijo con Bracamonetes, por lo que decidieron darle un punto final a su relación y fue la actriz quien dio la noticia: “la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy”. Para esa misma época, en 2010, la pareja dio la bienvenida a su hija.

Aunque, se reconciliaron poco después de la noticia, se mencionó que en 2014 tuvieron otra temporal ruptura que no hicieron pública. A partir de ese año, el matrimonio siguió envuelto en rumores de separación y reencuentros, pero nadie confirmó o desmintió, hasta que en 2022, ambos aseveraron que su amor no daba para más, pero que mantenían la comunicación, el respeto y un amor transformado por el bien de sus hijos.

En ese periodo de tiempo, ninguno de los dos dejó de publicar momentos en familia, y en octubre de 2023, surgieron pistas de una reconciliación, hasta que en noviembre empezaron a compartir momentos juntos, no solo como familia sino como pareja.

Información de: El Universal.