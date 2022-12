$!Nicky Jam busca dejar un legado musical y de apoyo a jóvenes talentos

A Nicky Jam la música le cambió la vida y la idea de poder brindarle esa misma oportunidad a otros jóvenes lo impulsó a patrocinar un programa de becas musicales: “Estoy dando lo que hubiera querido tener en mi juventud”, dijo en una entrevista con EFE.

“Yo llevo 28 años en la música y voy a seguir tirando toda la vida, componiendo, haciendo canciones, álbumes y discos y también ayudando a la gente. Ese es mi legado, es lo que quiero hacer”, respondió el cantante de 41 años nacido en Massachusetts.

Sin planes de retirarse y con un “nuevo capítulo” musical en el horizonte, Jam mantiene su interés por apoyar a nuevos talentos, esta vez como patrocinador de la Beca Prodigio que promueve la Fundación Cultural Latin Grammy.

“La música es algo que me apasiona mucho y es lo que me sacó adelante y lo que me ha sacado de tantos huecos en los que he estado, y hay muchos jóvenes en el mundo que tienen talento y que necesitan ese apoyo económico”, explicó el autor de “Travesuras”.

Jam, quien se considera un “músico nato” y que comenzó su carrera en la industria sin si quiera cumplir los 15 años, expresó que a él le hubiera encantado tener la oportunidad de estudiar música.

“De aquí puede salir un Beethoven​, un Nicky Jam, un Bad Bunny o cualquier estrella grandísima”, mencionó el reguetonero, quien espera poder compartir los frutos del esfuerzo y la ayuda que ahora brinda con quienes sean los receptores del apoyo.