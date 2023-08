Nicolás Arrieta se burla de sus críticos y desata la polémica en Instagram

Un ejemplo de esto fue cuando un internauta le escribió “Gay” en una historia donde se veía entrenando con otro hombre. Nicolás Arrieta no se quedó callado, y le contestó con un mensaje homofóbico y machista: “Brother, pues si te gusta ver hombres sudando jajajaja creo que estás heteroconfundido [...] si has visto hombres mordiendo almohadas y nunca has visto una pelea de boxeo, el del problema eres tú”.

Otro caso fue cuando una seguidora le hizo un comentario negativo sobre su aspecto físico. Nicolás Arrieta no se aguantó, y le respondió de la misma forma, atacando su apariencia. Luego, publicó la conversación en sus historias, provocando la indignación de muchos internautas. Algunos le dijeron: “Porquería de hombre”, “Malp.... Es una mujer o usted no tiene mamá”.

Nicolás Arrieta no se arrepintió, y siguió burlándose de la situación. Respondió sin responsabilidad alguna: “Ella puede opinar sobre mi aspecto físico, y yo no sobre el de ella, ser mujer no la hace inferior, “Yo soy hombre, usted no tiene papá, o seguro no lo conoce jajaja, se fue por cigarrillos”.