Nicole Santamaría recuerda que la primera vez que se transmitió la serie “Sobreviviendo a Escobar”, basada en el libro de Jhon Jairo Velásquez, conocido como ‘JJ’ o ‘Popeye’, jefe de la banda de sicarios de Pablo Escobar, se sorprendió porque algunas jóvenes le escribieron con agradecimiento por su personaje. Su interpretación, decían, les había abierto los ojos ante lo que era, en realidad, vivir la vida como amante, novia o esposa de sicarios y narcotraficantes: una vida para nada glamurosa como algunos lo intentan hacer creer.

La serie se estrenará el próximo lunes 27 de febrero en A&E a las 10:00 p.m.

Nicole se siente satisfecha. La serie está protagonizada por Juan Pablo Urrego en la piel de Velásquez, y Nicole Santamaría, como Alexandra Restrepo de Velásquez, y el relato está situado a finales de los años 80 hasta el 2000, contando a su vez el panorama político colombiano. TQG: los memes tras la 'explosiva' canción de Shakira y Karol G Tomada de Q’hubo Cali/Vanguardia La novia de Poncho Zuleta ya no esconde su amor y publica candente video “Sobreviviendo a Escobar” es una serie que gusta y causa polémica a partes iguales, pues muchos opinan que no aporta mucho a la sociedad, pero quizá, desde otro punto de vista, este no sea el caso. De hecho, la reconocida actriz Amparo Grisales defendió esta semana este tipo de producciones, respaldando la importancia de estas. Vanguardia habló con Nicole Santamaría sobre su personaje, las implicaciones sociales de este tipo de series y la reflexión que quiere generar en torno a lo que hemos vivido como sociedad.

Ha habido mucha polémica sobre la representación de los personajes relacionados con el narcotráfico, ¿por qué cree que este tipo retratos de lo que vivimos es importante? “El hecho de que no se cuenten estas historias no significa que no hayan pasado, que no estén ahí. Todo lo contrario, al monstruo hay que mirarlo de frente. Habrá gente quien conecte con estas historias y quienes no, pero quienes lo hagan, aparte de entretenerse, se van a dar cuenta de que hay un mensaje, que estas historias se cuentan con un propósito que es contar una verdad que por dura y cruda que sea hace parte del pasado. Y es importante incomodar a la gente, hacerles reflexionar, reconocer y, ojalá, generar un cambio total”.

Nicole Santamaría interpreta a Alexandra Restrepo de Vásquez, novia de ‘Popeye’. Suministrada / VANGUARDIA

¿Qué tan difícil fue interpretarlo, ya que en ese momento ‘Popeye’ estaba vivo? “Se me facilitó un poco porque tuve la oportunidad de conectar con esta mujer, de la vida real que fue su mujer y poder hablar con ella, escuchar su historia y la versión de los hechos desde su punto de vista, de verdad pararme en sus zapatos y entenderla, no juzgarla, entender por qué terminó ella involucrada con este personaje. Fue incómodo saber que él iba a estar ahí pendiente, iba a ser el primero en estar conectado, pero según lo que me dijeron, estaba muy contento”.

Nicole Santamaría Pérez nació en Bogotá el 7 de marzo de 1986, y es una actriz y empresaria colombiana. Tomada de Instagram/VANGUARDIA