“No comí animales”: Atacan a Jessica Cediel por destapar el último sacrificio por “propósito espiritual”

Recientemente, al expresar sus opiniones sobre los disfraces de Halloween y al mostrar una de sus sesiones de oración, Jessica Cediel ha recibido diversas críticas. No obstante, Cediel ha demostrado que ya no se deja afectar por el odio en línea, y ha demostrado que prefiere compartir sus experiencias y prácticas con aquellos que la siguen en sus redes.

Superando las polémicas anteriores en redes y medios, la presentadora compartió otro aspecto íntimo de su vida a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El pasado miércoles 29 de noviembre, mientras paseaba por las calles de Miami, Cediel reveló: “La semana pasada estaba en un ayuno, por eso me ven un poco más delgada, porque estaba en un ayuno en el que sacrifiqué mi cena durante toda la semana y no comí animales durante tres días...”.

Aunque pueda resultar inusual referirse a un ayuno de la cena, ya que comúnmente se asocia con la primera comida del día, la propia Jessica explicó: “Tenía un propósito espiritual.

Se los estoy desglosando porque yo lo compartí en unas historias que monté y muchas niñas me preguntaron de qué se trata el ayuno, cómo es el ayuno, cómo lo haces”.

Ante las numerosas preguntas de sus seguidoras sobre este sacrificio, Cediel planteó una encuesta para conocer la opinión de sus más de 10 millones de seguidores en Instagram. Explicó: “Tengo el ‘DM’ de mi Instagram a reventar, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Y hay muchas dudas, muchas historias, mucha gente que quiere conocer. Mucha gente me pregunta y me confiesa muchas historias, muy tristes en algunas oportunidades. ¿Quieren que les haga una ronda de preguntas y respuestas para que aclaremos dudas y compartamos procesos? Les pregunto porque ustedes son muy importantes para mí y es lo que me nace”.

A pesar de las recomendaciones de expertos en alimentación de no hablar sobre estas prácticas, ya que cada organismo es único, Jessica Cediel sostiene que su objetivo va más allá de la pérdida de peso, buscando alcanzar un fin espiritual con sus publicaciones.