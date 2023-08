“No devolví unos IVA, 700 palos”: Marcelo Cezán reveló que estuvo en la cárcel

Primero resaltó que no iba a decir las razones ni el momento en que estuvo preso, pero confirmó que sí estuvo ahí.

La vida del actor, presentador y cantante Marcelo Cezán tiene muchas curiosidades, pero lo que no había salido a la luz es que estuvo en la cárcel.

Sin embargo, la insistencia de Juanpis llevó a que Marcelo contara más detalles y abriera su corazón. Aseguró que fue por “malos entendidos y no tan buenas conexiones”, en medio de una época en la que las drogas se apoderaron de su vida.

“Delito: prevaricato por apropiación. Por un tema de impuestos, me los fumé. No devolví unos IVA, 700 palos. Perdí un apartamento, perdí un lote en Yerbabuena y no lo supero; era el mejor lote del lugar”. Añadió Marcelo.

Finalmente, ambos se tomaron la situación de manera jocosa y hasta le sacaron canción.