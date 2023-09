No es tan chistoso como parecía: extrabajadores de The Tonight Show denuncian a Jimmy Fallon

Jimmy Fallon es toda una institución de la televisión estadounidense. Tan es así que The Rolling Stones escogió al presentador, reconocido por su humor y calidez, para ser quien los entrevistara sobre el lanzamiento de Hackney Diamonds, el más reciente disco de la banda. Sin embargo, esa fachada de hombre buena gente la ha fisurado un artículo de -cosa curiosa- la revista Rolling Stone, que reunió el testimonio de dos empleados y catorce empleados de The Tonight Show, el programa de Fallon, que lo señalan como un jefe propenso a la ira y al mal humor.

En los testimonios se habla de un clima laboral tóxico, de un ambiente marcado por el maltrato y las bromas pesadas. Además, también se hace alusión del comportamiento errático de Fallon. Los excolaboradores del presentador hablan de que en el show hay dos tipos de días. Los primeros son cuando Fallon está de buen humor y las risas llenan el set de grabación. Y los otros son aquellos en los que el humorista no está bien y el ambiente en el trabajo se vuelve pesado. Incluso, algunos de los entrevistados mencionaron que su salud mental se vio afectada por los maltratos recibidos en el show.

Tras la publicación del artículo, se conoció que Fallon hizo una reunión por Zoom con sus trabajadores en las que les pidió perdón a ellos y a sus familiares.

“Es vergonzoso y me siento muy mal (...) Pido perdón si te he avergonzado a ti, a tu familia o a tus amigos. Me siento tan mal que no puedo ni decírtelo”, les dijo Fallon, según le contaron a la prensa internacional personas que hicieron parte de la reunión.

El programa de Fallon ha registrado altísimos niveles de audiencia. Por ese set han pasado Barack Obama, Roger Waters, Ariana Grande, Shakira, entre otras personalidades. No es la primera vez que un medio noticioso le pone la lupa al presentador. En 2015, un periódico habló de un posible alcoholismo del presentador.