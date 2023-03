$!¡No está arrugada! Paola Jara muestra su espalda para retar a sus detractores

“Que la espalda arrugada, que los gordos, que ridícula, que por qué de negro a toda hora, pero si uso colores que si me creo de 15. Que madure, que ya se me notan los años... y ni hablar de los insultos. Miren, a Dios le doy gracias por mis años, que jamás me los he quitado”, expresó la artista.

Jara también destacó que se siente orgullosa de sus logros y del tiempo que ha vivido, y pidió que se respete el cuerpo de los demás. Finalmente, la artista manifestó su deseo de seguir viviendo feliz y cantando, sin importar su edad o arrugas.