¡No fue por plata! La otra razón por la que Christian Nodal y Belinda terminaron

Cuando pensábamos que el tema de Belinda y Christian Nodal era historia luego de su inesperada ruptura, ahora aparecen nuevos rumores que podrían aclarar más el panorama de la razón por la que se separaron.

Aunque el pasado 12 de febrero, fecha en la que los artistas dieron por terminada su relación, se conoció que Nodal había finalizado su noviazgo por un problema de dinero con Belinda, lo cierto es que ahora las razones serían otras.

La información habría sido revelada por un empleado de Nodal al sitio web “Yosoitú”, en el que afirmó que la verdadera razón de la ruptura habría sido por “infidelidad” de Nodal a la cantante mexicana.

“Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda”, dijo el hombre, al que no se le reveló el nombre.

Lea También: El actor Diego Trujillo tiene nueva novia y así la presumió en Twitter

Además, dijo que “el 26 de marzo dejó plantados a más de 10 mil fans en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín y estos enfurecieron tanto que hasta hicieron destrozos. Christian subió un video diciendo que no pudo llegar por complicaciones en su viaje, pero fueron puras mentiras, porque en realidad estaba muy a gusto con una mujer en Los Ángeles. Solo sé que salen y tienen onda, pero ahorita Christian no es de nadie, está disfrutando la vida y sale con muchas mujeres”.

No se sabe si las declaraciones del hombre son ciertas, pero recordemos que quien le puso punto final a la relación fue Nodal, lo que pondría en tela de juicio lo dicho por su empleado. Sin embargo, amanecerá y veremos.

Por ahora, se sabe que Belinda se mudará a España pronto, pues ama ese país, donde nació. Mientras, Christian, por su parte, sigue su vida y tal parece que con un nuevo amor, con quien fue visto en un restaurante.

“Yo soy española, pues nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida”, puntualizó.

Le puede interesar: La Segura se “envenenó” y sigue hospitalizada

Cabe recordar que el mismo intérprete de ‘Adiós amor’, en su momento, publicó un emotivo mensaje para anunciar su separación.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.