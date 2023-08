“No fue por un cuerno”: Tini Stoessel habla sobre su ruptura con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel decidió darle la primicia de su ruptura a un periodista del medio argentino ‘América TV’ y en pleno programa contó los motivos por lo que la relación terminó.

“Te voy a dar la primicia a vos porque la verdad que fuiste siguiendo el romance tal como fue y nunca contando cosas que no eran, ni sumando datos que no. Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene”, dijo la artista.

El periodista contó que Rodrigo también se contacto con él y dio su versión frente a la ruptura. “Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado, y poder empezar desde otro lado“, afirmó el deportista.

De esa manera, la pareja habría decidido terminar su relación en buenos términos y por mutuo acuerdo luego de año y medio. Cabe señalar que el romance habría comenzado desde el 2021, pero fue solo en abril del 2022 que se oficializó la relación.

Además, su romance se vio envuelto en un gran escándalo con Camila Homs, ex pareja de Rodrigo y mamá de sus dos hijos, por una supuesta infidelidad.