¿No habrá boda? Pipe Bueno se va del país y fans desatan polémica, ¿se va solo?

La influyente creadora de contenido, Luisa Fernanda W, ha ganado reconocimiento en las redes sociales gracias a sus destacados tutoriales de maquillaje, su talento musical, su presencia en polémicas, y su relación con el cantante Pipe Bueno.

El noviazgo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno generó considerable atención, especialmente por el corto periodo de tiempo que transcurrió desde la trágica muerte de la expareja de la influenciadora, Legarda, a causa de una bala perdida. Para algunos, el rápido inicio de la nueva relación sugirió un luto insuficiente, mientras que para otros, el amor no conoce límites temporales.

A pesar de las diversas opiniones, la pareja no solo superó las críticas, sino que también consolidó su amor al punto de formar una familia con dos hijos y tener planes de matrimonio en el horizonte.

Sin embargo, recientemente se vieron envueltos en una nueva polémica, luego de Pipe Bueno anunciara que se va del país, a desarrollar algunos proyectos profesionales.

Algunos seguidores de la pareja empezaron a especular que los planes de boda se cancelarían y que la relación no va más. Pero la creadora de contenido habló recientemente sobre los planes que tienen como familia.

A través de la dinámica de caja de preguntas en Instagram una seguidora que le preguntó que si era cierto que se iba a ir a vivir a México, le contestó: “Sí, esa es la idea, es el plan. Todavía no tenemos como una fecha exacta, pero sí, pues gracias a Dios nos han salido muchas oportunidades allá, tanto a Pipe como a mí, de hecho cosas nuevas con Divva, entonces nada, esperemos a ver cómo fluye todo igual y mi base en mi casa es aquí en Bogotá, pero sí, la idea es irnos por un buen tiempo para México”, afirmó Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram.

al forma, Pipe Bueno también confirmó el cambio de ciudad que tendría la familia en el programa Día a Día: “Sí, pues sí queremos jugar en las ligas mexicanas, por así decirlo, yo creo que definitivamente la mejor opción es irnos [...] Sin embargo, esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”.