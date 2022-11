“No hay lugar como el hogar”:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresa a Colombia con ‘De adentro pa fuera tour’, gira con la que ha podido visitar distintas partes del mundo...

Tengo la bendición de poder vivirlo al lado de mi familia, que es lo que hace que pueda disfrutarlo verdaderamente al cien por ciento, no solamente artísticamente, sino también en lo personal. Además, lo que me ha gustado y lo que más me ha marcado es la reproducción y el crecimiento de La Tribu, que desde el tour pasado a este, ha sido un salto exponencial y es una confirmación de que las cosas sanas se reproducen.

No deja de sorprender la cantidad de niños que asisten a sus conciertos...

Lo más bonito de eso es que no tengo ni idea (risas). El causante de eso con los niños es algo que no cabe en las palabras. Eso es lo que hace que sea tan bonito, que no es algo que nos propusimos, ni producto de un esfuerzo específico, sino pura relación honesta.

Ha visitado con este tour, lugares donde no se habla español, ¿qué ha podido percibir de ese público? ¿Cómo reciben tus canciones?

He tenido la oportunidad de tocar en lugares en los que nunca pensé que iba a llegar, pero la música y las canciones son un lenguaje más allá del idioma. Es algo por lo que estoy muy agradecido, la verdad han sido muchos los lugares en los que mis canciones han llegado más rápido que mis pies, pero todavía guardo muchas ganas de seguir recorriendo el mundo con mis canciones, llegar a más lugares, sobre todo los que no he visitado todavía.

¿Con qué se van a encontrar los asistentes al ‘De adentro pa fuera tour?

Es un tour ambicioso, sé que suena raro, pero sí, fue creativamente muy ambicioso. Su producción, su montaje, la experiencia y como está diseñada la montamos de una manera bastante ambiciosa. Cada uno de los segundos de este concierto están diseñados para generar algo muy específico en el interior de cada una de las personas que va a ir a vernos y hay muchas sorpresas.

Bogotá se ha convertido en una plaza especial y esta vez serán dos fechas en las que sus seguidores podrán disfrutar de su música... ¿Qué significa eso para Camilo?

Significa la confirmación de que no hay lugar como el hogar. Que la casa y el país de uno es de uno. Colombia está donde sea que yo esté pisando un escenario. A donde sea que voy siento que un pedacito de Colombia lo está pisando. Realmente no hay manera de que yo llegue a ningún lado sin que mi identidad como cantautor colombiano esté ahí. El hecho de que podamos hacer estos conciertos para La Tribu de Colombia es algo que siento que completa el círculo.

¿Qué tiene preparado para el público paisa?

Será mi primer gran concierto en Medellín. Es lo que he venido soñando por mucho tiempo, porque Medellín es mi cuna, mi origen y splo con eso ya es suficiente ‘coctel energético’ para hacer que sea un show eléctrico para mi corazón.

Otra de las plazas que visitará en esta gira será Barranquilla...

En general, todo el Caribe colombiano ha sido una pieza fundamental desde el inicio de mi carrera, y estar tocando ahí en Barranquilla, que es uno de los públicos más increíbles del mundo, podría decir yo, me tiene ansioso, porque llevo bastante rato sin ir allí. Tengo muchas ganas de volver y de compartir con el público barranquillero todo lo que soy hoy.

A nivel técnico y de repertorio, ¿qué está preparando para sus conciertos en Colombia?

Es un recorrido por todas estas canciones que todavía no hemos cantado mirándonos las caras. Canciones que en el caso de Medellín y Barranquilla no hemos compartido ninguna vez. Estoy seguro de que será una gran primera vez.

Bogotá, donde tuvimos la posibilidad de ir el año pasado en el tour pasado, una cantidad de canciones que han hecho parte de esta relación entre La Tribu y yo. Y nuevamente, la producción está increíble con el montaje que nos ingeniamos y que nos está acompañando en este Tour. Es algo de lo que me siento muy orgulloso, pero sobre todo cuando puedo compartirlos con el público colombiano.

Su familia, Evaluna y ahora Índigo, ¿estarán presentes en Colombia?

Sí, yo viajo con toda mi familia siempre porque somos muy familiares y sabemos que para todos los colombianos la familia es lo más importante.

Siempre lo he querido de esta manera, porque mi familia no quiere perderse este encuentro tan sagrado y tan bonito que va a haber con el público colombiano. Así que sí, ahí van a estar.