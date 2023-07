$!“No lo extraño”: Hermano del cantante Carlos Vives confirmó que siguen alejados

Uno de los artistas más aclamados en Colombia sin duda ha sido el samario Carlos Vives, quien ha destacado por su talento interpretativo, así como por poner en el radar mundial el tropipop, género que toma inspiración del vallenato.

Además: La modelo Bárbara Palvin y el actor Dylan Sprouse se casaron en una boda ‘secreta’

Sin embargo, dejando de lado de su talento, ha salido a la luz el visible disgusto por parte de su hermano, Guillermo Vives, quien planteó que no todo es como se cree.

Fue precisamente durante una entrevista con la presentadora española Eva Rey en la que el chef y también actor dejó saber a los internautas que no tiene contacto con su hermano Carlos Vives, al tener diferencias por el restaurante Gaira.

“Carlos no ha sido, de pronto, tan familiar como lo he sido yo. Tan apegado a su familia como lo he sido yo... él ha sido... como decían las mamás paisas en esa época: oscuridad en la casa y claridad en la calle. Entonces, siempre Carlos ha sido de amigos y de cosas y de su ghetto, pero no, realmente no lo extraño”, dijo.