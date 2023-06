Lo que dice Jim Velásquez

Asimismo, Jim Velásquez elogió a la actriz por los resultados de sus cirugías y aseguró que estos cambios la hacen ver un poco más joven.

“Estoy muy feliz por ti, eres una mujer muy hermosa. Ya quiero que todos nos vean”, expresó Jim Velásquez, novio de Alina Lozano.

Por otro lado, Lozano a través de la misma transmisión en vivo a través de su canal oficial, aprovechó para explicar que con sus cirugías no pretende competir con la edad y verse más joven.

“Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa. No me interesa ser una barbie, esto es ser algo para mí. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad”, resaltó.

Las críticas de las personas

Bajo esta misma premisa, la actriz tuvo una fuerte crítica a las personas que opinan con intenciones males de los cambios estéticos que se realizan las mujeres, porque recientemente ha recibido varios comentarios a través de las redes sociales, sobre las cirugías que se realizó.

“Es un tema de dejar a la mujer desde la carencia. Todos creen que por estar con un hombre joven él nos tiene quedar y no es así. Si estuviera con Jim o no igual me hubiera hecho los cambios porque los hago por mí. Están mal. Las mujeres ya no lloramos, sino que facturamos”, concluyó.