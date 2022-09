Aunque Sara ya había hablado sobre el tema en una entrevista, esta vez dio detalles de porqué tomó esta importante decisión.

En su cuenta de Instagram, la actriz estaba realizando una dinámica de preguntas y respuestas y uno de sus fans la interrogó sobre las cosas que la llevaron a no contraer matrimonio.

Corrales, muy tranquila, contestó que su pareja no la hacía feliz y que no estaban en la misma sintonía, por lo que prefirió acabar la relación antes de hacer algo de lo que se podría arrepentir.

“No estaba segura, no me hacía feliz, estábamos en momentos de la vida muy diferentes... Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y por ahí no era”.

La colombiana dejó claro que es mejor estar soltera y feliz que estar con una persona que no te entiende o que no está en el mismo canal.

“En vez de pasar una vida entera arrepentida, tomé la fuerza, tomé el valor y no me importó la presión social que sentía en el momento, la presión familiar y dije: primero yo, segundo yo, tercero yo, está primero mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz”.

