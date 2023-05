“No me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”: Johnny Depp, entre los aplausos y la polémica en Cannes

El Festival Cannes inició con polémica. La presencia de Johnny Depp en Francia por la película de Jeanne Du Barry que protagonizará el actor, mereció una ovación del público tras recordar el mediático juicio que llevó con su expareja Amber Heard.

El actor era el encargado de inaugurar el certamen, pero algunos medios estadounidenses criticaron esta decisión, ya que según “había quedado con una imagen pública dañada tras las acusaciones de maltrato por parte de su exmujer, aunque haya ganado el juicio”.

La polémica no quedó ahí, porque los medios europeos le preguntaron si pensaba que estaba sufriendo un boicot por parte de la industria estadounidense y Depp expresó lo siguiente: “No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”.

Y continuó: “Cuando te piden que dejes una película -se refiere a cuando fue retirado de la saga Piratas del Caribe en 2018- porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas”.

El actor también pidió que no creyeran que por su aparición en Cannes iba a “regresar” y le quitó peso a las reclamaciones de varias feministas que piden la clausura del festival por invitar a Depp y celebrar a los abusadores durante 76 años. Dijo que siempre habrá gente que no esté contenta con su presencia en Cannes o en un McDonald’s.

Por otra parte, Amber Heard también resonó últimamente por la aparición en el último tráiler de Aquaman 2, luego de que varios fanáticos pidieran que la sacaran de la película.