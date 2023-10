“No me quiero ir en pedazos”: muere la actriz Cecilia Priego a los 36 años tras ruegos por salvar su vida

La actriz compartió que, en su segunda lucha contra la enfermedad, sintió un temor profundo a la posibilidad de metástasis. Su valentía y confianza en Dios la llevaron a compartir su optimismo siete meses atrás, cuando creía que había superado la enfermedad. El pasado 18 de agosto, Cecilia Priego rindió protesta como licenciada en Gestión y Promoción de la Cultura, expresando su deseo de contribuir al bienestar cultural de su estado.

“En esta segunda ocasión fue cuando más miedo había tenido, a que fuera metástasis, mi primer pensamiento fue ‘yo no me quiero ir en pedazos, ya me quitaron la matriz, luego va a ser el riñón, y otra cosa, yo no quiero eso’”, dijo la actriz.