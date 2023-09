“No puede ser ¡qué decepción!”: Ariadna Gutiérrez no se guardó nada: se despachó en contra de Paulina Vega

En un giro de eventos que ha dejado a muchos sorprendidos, Ariadna Gutierrez y Paulina Vega, ambas ex concursantes de Miss Colombia y Miss Universo, han revelado un sorprendente lazo de parentesco: son primas. Ambas mujeres han dejado una huella imborrable en el mundo de los concursos de belleza, con Vega ganando los títulos de Miss Colombia 2013 y Miss Universo 2014, mientras que Gutierrez acaparó los titulares en 2016 cuando fue anunciada erróneamente como la ganadora de Miss Universo por el presentador Steve Harvey, solo para que le quitaran la corona y se la dieran a la verdadera ganadora, Miss Filipinas.

A pesar de sus éxitos y la aparente conexión familiar, recientemente se ha insinuado que su relación podría estar experimentando tensiones. En una entrevista reciente con ‘Se Dice de Mí’, Gutierrez expresó su decepción con Vega, diciendo: “Yo la veía como wow, la admiraba muchísimo. Pero me ha pasado muchas veces en mi vida, cuando uno admira a alguien por una foto, por un momento en la TV y arma una fantasía alrededor de ella, y la conoce en persona y se da cuenta de que no es real, es como: ¡ay, no puede ser, qué decepción!”.

Sin embargo, a pesar de estas palabras, Gutierrez ha hablado en el pasado sobre su admiración por Vega como un modelo a seguir. La naturaleza exacta de su relación y las razones detrás de la decepción de Gutierrez no están claras.