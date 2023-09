¿No puede superarla? Anuel AA hace otra jugada para reconquistar a Karol G

El artista de origen puertorriqueño Anuel AA sigue siendo un tema de discusión candente, no solo debido a su aclamada trayectoria musical, sino también por las recientes controversias en torno a su vida amorosa.

Aunque su separación de, la también famosa cantante, Karol G tuvo lugar en 2021, aún resuena, especialmente a la luz de los comentarios que ha hecho sobre ella y su nueva relación con el cantante Feid en sus recientes conciertos.

El escenario se ha convertido en un lugar para Anuel AA para expresar sus sentimientos no resueltos hacia Karol G, quien ahora está en una relación con Feid. A pesar de haber tenido una relación con ‘Yailin la más viral’ después de su separación de Karol G, Anuel no ha desistido en su intento de reconectar con su ex, instándola a regresar con él.