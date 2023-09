“No saben el infierno que he padecido”: La Segura habló sobre su lucha contra los biopolímeros

¿Cómo está la salud actualmente?

“Mejorando, en la lucha. Es un proceso bastante largo, no he salido de la crisis en la que estoy con los biopolímeros, el otro año me opero, pero dentro de lo que cabe, bien gracias a Dios porque he estado un poco más estable”.

¿Por qué quedó la cirugía para el próximo año?

“Yo la pospuse porque tenía demasiados contratos y campañas que cumplir y obviamente sé que primero es la salud, siempre lo he tenido en mi mente porque no hay nadie más que sufra ese dolor que yo, que aún sigo padeciendo, pero me dije que podía aguantar otro poquito más con bloqueos, que es lo que me ha servido ahora.

Le voy a dar una espera más porque de verdad es apostar demasiado a la cirugía y todavía podía dar la esperita, a menos que me tengan que hacerlo de urgencia... Por ahora, estoy de bloqueo en bloqueo, de pasta en pasta, de todo, pero le agradezco a Dios por lo menos estar de pie, porque yo quedé en cama 7 meses. Ahora sufro de muchos dolores, en este momento tengo, pero me he vuelto tan fuerte que convivo con él y lo abracé un poco más”.