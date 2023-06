“No se metan en lo que no les importa”: Jim Velásquez defiende a Alina Lozano

Jim Velásquez pidió respeto por su prometida, Alina Lozano, teniendo en cuenta que la actriz ha recibido un sinnúmero de críticas producto de los procedimientos estéticos a los que se sometió. Cabe aclarar que estas cirugías son un regalo del joven para su futuro matrimonio.

El creador de contenido digital le dejó muy claro a sus seguidores el siguiente mensaje: “Quiero exigir respeto. La verdad, estamos muy cansados con Alina por todos los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales, por los retoquitos que se hizo, que quiere reciclar juventud, que quiere parecer de 20, que está exagerando con todo lo que está haciendo. Y les quiero decir que si nosotros decidimos hacer nuestros retoquitos fue pensando precisamente en la naturalidad, en que ella se sintiera bien con su edad”.

“Fueron cosas muy sencillas, fueron cosas muy naturales, así que les pedimos que por favor respeten y que no se metan en lo que no les importa. Estamos cansados y ya no vamos a soportar un solo comentario más, así que, por favor, respeten”.