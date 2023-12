$!“No tengo para comer”: Escola reveló que tiene muchas deudas y necesita trabajar urgente

‘Yo me llamo’ es uno de los programas colombianos más queridos por los televidentes del canal Caracol. Recientemente se dio por terminada la temporada 2023, en la que Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola juzgaron el talento de cada uno de los participantes con el fin de buscar el mejor imitador.

En medio de la conversación, Escola destacó que su labor no se limita a “Yo me llamo”, sino que también participa en otros programas musicales exitosos de Caracol, como “La Voz Kids”, “A Otro Nivel” y “La Descarga”. Aunque disfruta estar en televisión, enfatizó que es un trabajo que requiere esfuerzo constante para satisfacer a la audiencia y asegurar su continuidad en futuras temporadas. Cosa que puede cambiar de un momento a otro y quedarse completamente desprotegido.

“Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas”, expresó el músico durante la entrevista.