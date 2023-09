“Nos gusta llamar la atención”: habló el esposo de la presentadora Nanis Ochoa

Esta semana, todo el mundo del espectáculo puso sus ojos en la sorprendente renuncia de Nanis Ochoa durante la transmisión en vivo del programa de entretenimiento “Lo sé todo”. La renuncia de Ochoa ocurrió cuando fue expuesta públicamente con una fotografía comprometedora, que involucraba a ella y a otro famoso.

Ariel Osorio, uno de los presentadores del programa, reveló la supuesta exclusiva, afirmando tener información especial sobre unas imágenes que mostraban a dos celebridades en un apasionado beso. La noticia tomó por sorpresa a los compañeros de Ochoa en el programa, quienes no tenían conocimiento previo de estas fotos en las que se veía a la presentadora besándose con un hombre diferente a su esposo.

Finalmente, Nanis admitió la veracidad de la fotografía que dejaba al descubierto su infidelidad: “Esta semana ha sido súper pesada para mí. Me parece injusto. Vine aquí a trabajar, y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?”, expresó de manera afectada.

El escándalo también ha puesto en el centro de atención la relación entre Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete, el otro famoso involucrado en la fotografía. Previamente, Navarrete había confesado públicamente que a ambos les gustaba llamar la atención, lo que aumentó la especulación sobre su relación.

Además, los rumores y la polémica han rodeado la relación de Nanis Ochoa con Juan Pablo Navarrete. A pesar de los supuestos problemas y separaciones, la pareja había negado los rumores anteriormente, insistiendo en que todas las relaciones tienen altibajos. La pareja ha estado junta desde 2018, pero recientemente se difundió un video en el que aparentemente discutían acaloradamente en presencia de su hija, preocupando a sus seguidores. El escándalo sigue siendo objeto de atención en los medios de comunicación y las redes sociales.