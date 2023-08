Novia de Jhonny Rivera confesó que su primer beso fue con el cantante

Luego de que Jenny López, actual novia de Jhonny Rivera confirmara recientemente que, desde hace un año sostiene una relación sentimental con el cantante quien es 30 años mayor que ella, es mucho lo que en medios de comunicación se habla de su romance.

Aunque la joven de 20 años dio algunos detalles del inicio de su relación, en las últimas horas se conoció que su primer beso lo dio con el artista de música popular.

Este beso se habría dado mientras los dos se encontraban en un compromiso musical, “nos miramos y medio un besito rebotadito”, dijo Jhonny.

“Esta niña no es para jugar. Yo dije: no, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, añadió Jhonny.

Posteriormente, Jenny manifestó al programa que la diferencia de edad no ha sido un problema en su relación con el cantante y que incluso sus padres, tomaron la noticia muy tranquilamente.

La nueva novia de Jhonny Rivera es 30 años menor que él

Los rumores de un posible romance entre Jhonny Rivera y Jenny López, una joven cantante que hace parte de su agrupación musical, encendieron las redes sociales, ya que habían sido vistos en varios eventos públicos.

Tras varios días en los que la pareja fuera mencionada en distintos medios de comunicación y portales de chismes, donde se especulaba sobre el romance, la joven cantante decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó su relación sentimental con el pereirano.