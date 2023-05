$!¿Nuevo amor a la vista? Esta es la foto que Daniel Arenas subió con otra mujer

¿Terminaron su relación?

La polémica foto que ha puesto a hablar a la prensa y a los seguidores amantes de la pareja de enamorados, es una historia publicada en la cuenta de Instagram de Daniel, donde está compartiendo en un grupo de amigos y se le ve muy cariñoso con otra mujer. ¿Nuevo amor?

Cierto o no, lo que sí está claro es que Daniela Álvarez hace un tiempo dijo en un programa de televisión nacional de farándula que “cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”.