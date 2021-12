“Nunca he vivido una etapa con más trabajo”: Javier Bardem

“BEING THE RICARDOS”, CULTURA DE LA CANCELACIÓN

EN LOS AÑOS 50

El cineasta Aaron Sorkin, responsable de ‘The Trial of the Chicago 7’, narra en ‘Being the Ricardos’ los días en que la protagonista de la serie de televisión más vista de Estados Unidos estuvo a punto de perder su carrera por ser acusada de comunista.

En la década de 1950, Desi Arnaz y Lucille Ball -pareja en la vida real- eran el dúo encargado de llevar las riendas de “I Love Lucy”, una serie que seguía la mitad de los televidentes del país y que en sus picos de audiencia llegó a congregar a 40 millones de espectadores.

Bardem encarna a Arnaz, un cubano que emigró a Nueva York para hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, y Kidman da vida a Ball, actriz que estuvo en el punto de mira del Comité de Actividades Antiestadounidenses.

“Escuché hablar del proyecto hace cuatro años y comencé a ver videos del personaje y me hice con su libro, por curiosidad -recuerda Bardem-. Era un tipo extraordinariamente capaz de tantas cosas, canta, baila, tiene una visión cómica maravillosa, con mucha fuerza para hacerse notar en una época muy difícil”.

De hecho, es una de las primeras ocasiones en las que el gran público verá al español desplegar sus habilidades para el baile y el canto. “No he sido yo muy de cantar. Bueno sí, de cantar AC/DC, Pearl Jam y dar cuatro gritos en la ducha”, bromea.

Tuvo mes y medio para preparar cuatro canciones, aunque ya venía rodado después de dar vida al rey Tritón en la nueva adaptación de ‘The Little Mermaid’, que Disney estrenará en 2023.