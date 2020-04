‘One World: Together at home’: lo que sigue con esta iniciativa

El pasado fin de semana 170 países se conectaron en 60 redes de transmisión y nueve plataformas digitales para ver el especial One World: Together at home, en el que casi 100 de las más grandes estrellas globales se unieron al primer festival global del mundo para crear conciencia y generar fondos cruciales para impulsar la batalla global para eliminar la pandemia que hoy afecta el mundo entero.

El Colombiano conversó con Cristina Gnecco, directora adjunta de Global Citizen Mexico, quien entregó un balance de lo que consiguió esta iniciativa y además confirmó que no se quedará en un único concierto, vienen más actividades relacionadas.

“Tuvo un alcance mundial que nunca nos imaginamos. Se lograron conseguir 127 millones de compromisos para los trabajadores de salud y la OMS”, confirmó Gnecco.

Los compromisos hacia la Organización Mundial de la Salud “son la promesa de una organización o un filántropo para dar ‘x’ millones hacia la causa y nosotros verificamos que eso se vuelva real”. Por eso no saben aún cuánto fue el dinero recaudado con exactitud. Ahora, viene hacer una rendición de cuentas, “sumar y hacer que todos esos dólares se destinen para lo crítico actualmente del personal médico con la enfermedad, máscaras, gafas, equipos de protección, etcétera, que el dinero llegue a generar un impacto y se use como debe ser”. Lo que si saben es que van a beneficiar a más de 100 organizaciones en el mundo.

Detalles del concierto

Lady Gaga –detalló Gnecco– fue la curadora del concierto, pero contó con el apoyo de Chris Martin, de Coldplay. Ambos artistas se echaron al hombro la organización del concierto y fueron quienes invitaron a los participantes.

Si hubo artistas que quizá el público hubiera querido ver como Shakira, Adele o Bruno Mars. Desde la organización aclaran que hubo muchos que no se alcanzaron a presentar y que estaban muy dispuestos y listos, pero que tuvieron que parar de expandir la familia de estrellas que se iban sumando a la iniciativa de un show que al comienzo iba a ser de dos horas y llegó a extenderse a ocho. “Estamos planeando algo con otros artistas que no logramos incluir en la serie, por las restricciones de tiempo que tuvimos, pero queremos lograr algo más increíble, lo irán conociendo a medida que podamos difundirlo”.