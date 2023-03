¡Otra famosa víctima de robo! Mábel Lara pidió ayuda a sus seguidores para recuperar sus documentos

La reconocida periodista Mabel Lara, a través de su cuenta de Twitter, denunció que fue víctima de un robo en el exclusivo barrio El Nogal, ubicado al norte de Bogotá.

Según contó la periodista en su cuenta de Twitter, mientras se encontraba realizando unas diligencias en la localidad de Chapinero dejó su vehículo estacionado en el parqueadero del supermercado Carulla, en la Carrera 11 con Calle 76. Al regresar a su automóvil descubrió que le habían robado dos maletas que contenían dos computadores y documentos personales.

Mábel solicitó la colaboración de sus seguidores para que compartieran la información de sus documentos para poder recuperarlos.

Cabe destacar que el barrio El Nogal es reconocido por ser una zona residencial de alta seguridad y exclusividad en la ciudad de Bogotá, por lo que este hecho ha generado preocupación y consternación entre la comunidad.

Por su parte, en su cuenta de Instagram la periodista comentó que: “Demás que en ese momento donde se estaba activando, me abrieron la puerta y me sacaron el bolso con absolutamente todo. Con el iPad, con la billetera. No sé, si me pueden ayudar por favor se los pido, devuélvanlo, les doy buena recompensa, para sacar todos esos papeles es un camello ni el berraco”, concluyó su mensaje.

Lamentablemente, los usuarios de Twitter le contestaron con reclamos por su filiación política y le recordaron que en Colombia no se puede dejar nada en los carros.