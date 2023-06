Padre ‘Chucho’ peleó con reconocida actriz

La actriz no contó a profundidad el altercado ocurrido con el religioso, pero al parecer el problema fue fuerte. “Ser mujer en este medio es complicado, ha sido duro mantenerme fiel a mí misma, a mis creencias y respetando cada etapa de mi vida. He pasado por todas las etapas frente a las cámaras. Desde los 17 años estoy frente a estas y he cometido errores. Gracias a Dios no había redes sociales en ese momento”, le dijo Valentina al programa de entretenimiento.

Y añadió que el problema con el padre le cerró las puertas en el reconocido medio de televisión. “En algún momento tuve un problema con el padre ‘Chucho’, hace 200 millones de años. Volver a que me recibieran en un ‘casting’ en RCN fue durísimo”.

Según el relato de la actriz, el padre tuvo una actitud que a ella le disgustó, lo cual ocasionó que durante 15 años tuvieran conflictos.“Él tuvo una actitud en un encuentro que tuvimos en los llanos, creo que yo tenía 24 años. En esa época tomaba y, para la gente no es secreto, tuve problemas con las drogas, me molesté muchísimo”, dijo Valentina.

La caleña le habría hecho un reclamo al padre ‘Chucho’ de mala manera, porque no le gustó una actitud que él tuvo con unos niños. La mujer añadió que no se arrepiente del problema que tuvieron, pero que ha aprendido a manifestar sus ideas con más prudencia.

“Los años me han ido enseñando a ser un poquito más prudente, mis verdades no son las verdades absolutas, solo son las mías y se pueden modificar con el tiempo. Después de tantos años, sigo sintiendo que tenía la razón, pero no fue la manera de decir las cosas”, puntualizó.