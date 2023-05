Paola Jara quiere ser mamá: esto dijo de sus planes junto a Jessi Uribe

Paola Jara es una de las cantantes más famosas de la música popular, quien, además, ha logrado posicionarse entre los mejores artistas de talla mundial. De su carrera se ha hablado siempre de manera positiva, pero de su vida amorosa no tanto.

Y sin duda alguna, la duda más frecuente de los fanáticos es cuándo esta pareja tendrá hijos, a lo cual, Paola Jara, volvió a responder.

La artista fue entrevistada en SEMANA y allí le preguntaron sobre un tema del que se ha estado hablando mucho, pues, hay quienes aseguran que ella y su esposo, el también cantante de música popular, Jessi Uribe, estarían esperando un hijo.

Jara no confirmó ni negó alguna posibilidad, pero confesó que la idea de tener hijos no le molestaría. “Lo que Dios quiera en este momento”, indicó.

Expresó también que cuando conoció a su esposo y luego de haberse enamorado de él, su percepción de muchas ideas como por ejemplo el matrimonio, tener hijos o la familia, cambió del cielo a la tierra, pues, antes no pensaba en eso y se puso a sí misma como prioridad.

“Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor. Y bueno, lo que Dios quiera, la verdad”, afirmó para Revista Semana.

La intérprete de ‘Mi mayor venganza‘, dijo que tener hijos era una decisión que debía tomarse con mucha responsabilidad, pues, no es algo que se haga a la ligera o sin pensar.

“Siempre he pensado -y para mí-, es la decisión más importante, la más responsable, la más cuerda, la más coherente que yo pueda tomar en mi vida, y siempre me he enfocado mucho y me enfoqué mucho en mi parte profesional, en sacar adelante mi carrera, en ser una mujer independiente”, concluyó.