Paris Hilton denunció que fue abusada sexualmente en un centro psiquiátrico a sus 16 años

El testimonio del abuso sexual lo compartió en un video publicado por el medio estadounidense New York Times y también en su red social de Twitter, en la que compartió tres comentarios sobre su experiencia.

“En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales”. Dice que se encontraba privada de sueño y fuertemente medicada y no entendía por qué los hombres la obligaron a acostarse en una mesa acolchada y le hicieron abrir sus piernas para someterla a los exámenes.

“Lloré mientras me sujetaban y dije: ¡No! Dijeron: ‘Cállate. Cállate. Deja de luchar’”.

Los hombres que la condujeron a realizarle los “procedimientos y exámenes cervicales”, dice Hilton, ni siquiera eran médicos. Solo “un par de miembros diferentes del personal que me hicieron acostar y poner sus dedos sobre mí y otras niñas que estaban en el centro”.

Si bien ella recordaba este momento en su vida (tenía 16 años) dice que ese suceso lo tenía reprimido y lo recordaba como una jovencita. Ahora con el pensamiento de una mujer adulta concluyó que definitivamente eso fue un abuso sexual.

La empresaria asistió el martes a una declaración pública en la que denunció directamente el centro psiquíatrico Provo Canyon por haberle causado el dolor y sufrimiento al que una joven no debería someterse por un abuso. Como era de esperarse, al encuentro asistieron otros sobrevivientes de casos similares.

Ella expresó que aunque tenía el corazón roto y se sentía pertubada, expuso al centro psiquiátrico, una de sus peticiones es que lo cierren. Incluso en su cuenta de Instagram invita a que las personas vean las inquietantes imágenes de seguridad descubiertas en el lugar en el que se observan maltratos y abusos.

Con la denuncia, se han filtrado videos del lugar en el que claramente se puede ver cómo el personal agrede y violenta a los niños dejándoles secuelas psicológicas y físicas. En un video publicado por The New York Times se puede ver cómo un hombre golpea y tira agresivamente al joven que caminaba por un corredor.

Las denuncias de Paris Hilton significaron un gran apoyo a las demás víctimas del centro (algunas de ellas también salen en el video que se publicó en el medio neoyorquino).

Su testimonio, como era de esperarse, se difundió alrededor del mundo y con esto, la empresaria y modelo espera que las autoridades hagan algo al respecto para contribuir a que se detenga el abuso infantil por parte de instituciones, que a veces es tan difícil combatir por lo que representan en la sociedad.