Paris Hilton testificó que fue “abusada a diario” en un centro de tratamiento para adolescentes

Paris Hilton testificó ayer ante los legisladores de Utah sobre el abuso que sufrió en múltiples centros de tratamiento para adolescentes con problemas, mientras los instó a aprobar una legislación que requiera una mayor regulación de los programas.

Hilton, de 39 años, pasó un tiempo en tres de las instalaciones cuando era adolescente, incluido casi un año en la escuela Provo Canyon, donde dijo que fue “abusada verbal, mental y físicamente a diario” cuando tenía 16 años.

“Aunque la escuela Provo Canyon se comercializaba como un centro de tratamiento de primer nivel, era como si el infierno estuviera en la Tierra”, dijo Hilton. “Lloré hasta quedarme dormida todas las noches, rezando para despertarme de esta pesadilla”.

La escuela Provo Canyon, que permanece abierta, ha enfrentado acusaciones generalizadas de maltrato, que incluyen golpear, drogar y abusar sexualmente de clientes, y separarlos de sus familias para que no puedan obtener ayuda.

Hilton rompió su silencio sobre el trauma que experimentó en su documental This Is Paris, y en octubre encabezó una protesta pidiendo el cierre de la escuela.

En su testimonio, Hilton dijo que los traumas que la escuela Provo Canyon le infligió comenzaron inmediatamente después de ingresar al programa y la perturban hasta el día de hoy.

“Durante los últimos 20 años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registran sin ropa y me encierran en una instalación”, dijo. “Ojalá pudiera decirte que esta inquietante pesadilla fue solo un sueño, pero no lo es”.

“Cuando tenía 16 años, dos transportistas me despertaron en medio de la noche con esposas”, continuó. “Me preguntaron si quería ir por el camino fácil o por el camino difícil. Me sacaron de mi casa mientras yo gritaba a todo pulmón por la ayuda de mis padres”.

Hilton había asistido anteriormente a dos programas similares de “la industria de adolescentes con problemas” y sufrió abusos en ambos, incluido el estrangulamiento de un miembro del personal, dijo.

En la escuela Provo Canyon, Hilton dijo que “no respiró aire fresco ni vio la luz del sol durante 11 meses” y se vio “obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecido y agotado”. Al menos una vez, fue puesta en confinamiento solitario “sin ningún motivo”.

“Un día en aislamiento se sintió como una semana”, dijo. “Esa pequeña habitación cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre sin baño es uno de los recuerdos más vívidos y traumatizantes que he experimentado en toda mi vida”.

El personal de la instalación era “malvado y sádico y parecía disfrutar de su poder para abusar de los niños”, dijo. Recordó ver regularmente a los niños golpear, sujetar, arrojar contra las paredes, estrangular e incluso abusar sexualmente.

“No había privacidad; cada vez que usaba el baño o me duchaba, se controlaba”, dijo. “A los 16 años, cuando era niño, sentía sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo desnudo. Yo era solo un niño y me sentía violado todos los días”.

Hilton agregó que la comunicación con los miembros de la familia estaba censurada, por lo que no podía denunciar lo que estaba sucediendo.

La escuela Provo Canyon ha dicho en un comunicado que fue vendida a Universal Health Services en 2000 y por esa razón no puede comentar sobre incidentes anteriores a eso. Los portavoces de UHS no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el testimonio de Hilton.

Universal Health Services es una enorme cadena de hospitales psiquiátricos que fue objeto de una investigación de BuzzFeed News,, que reveló una serie de acusaciones, que incluyen fraude, abuso y encerramiento de pacientes por más tiempo del médicamente necesario .

Después de que los legisladores de Utah aprobaron el proyecto de ley, el senador estatal Mike McKell, quien patrocinó la legislación, aplaudió a Hilton en un tuit por hablar sobre el tema.

“Estoy agradecido por sobrevivientes como Paris Hilton que están usando su plataforma y voz para llamar la atención sobre una industria que necesita desesperadamente una reforma”, dijo McKell. “Como estado, tomaremos las medidas necesarias para aumentar la transparencia y la seguridad para evitar más abusos”.