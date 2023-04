En medio de una entrevista para la emisora Tropicana, la famosa actriz abrió su corazón y habló de lo traumática que fue la relación con su mamá desde que era una niña. Esperanza reveló que ha padecido problemas de depresión durante toda su vida y que su madre tiene que ver con el diagnóstico.

“Yo he sido una persona muy depresiva y la depresión se la debo a las cosas que me sucedieron desde niña”, explicó.

La mala relación de Esperanza y su madre se generó desde que Esperanza estaba en el vientre, pues, según relató la actriz, su mamá siempre manifestó sentimientos negativos hacia ella y posteriormente, sufrió graves maltratos físicos. “El ser que más te debía proteger es el ser que se presta para hacerte daño, o sea no“, dijo Esperanza.

Además de eso, la actriz aclaró que sus problemas de depresión no tienen nada que ver con su carrera, sino por la mala relación que se desató con su madre.

“Siempre he dicho que la relación con mi mamá ha sido pésima. Sí nos hablamos, pero llegó un momento en el que no más y parte de ese trauma que tengo es mi mamá. No tiene nada que ver con la carrera que escogí “, añadió la actriz de contenido para adultos.

Esperanza Gómez comentó en la entrevista detalles de su vida y sobre todo de su infancia que nunca antes se había atrevido a contar, además de eso, reveló que la mayoría de historias de la etapa de su niñez entre otros aspectos quedarán consignados en su biografía.