Participante del ‘Desafío’ se separó a la semana de salir del reality; estas serían las razones

Sin embargo, al salir del del reality la paisa no se encontró con un ambiente color de rosa, así lo dejó ver a través de sus redes sociales.

Sara Cifuentes, a través de su cuenta de Instagram, se reveló sobre uno de los temas más preguntados después de su salida del reality. “Yo me separé a penas salí del desafío como una semanita más y yo ya me estaba separando”.

Por otro lado, Cifuentes resaltó que tiene claro que la gente le encanta el chisme, pero no revelará mayores detalles sobre ese asunto, pues desea enfocarse en sus proyectos.

Finalmente, Cifuentes indicó que a través de sus redes sociales encontró todo tipo de comentarios en los cuales le pedían no separarse para brindarle a su hijo un hogar conformado por su padre y madre. Frente a esto, la exparticipante del Desafío anotó que uno se casa con la ilusión de que el matrimonio sea para toda la vida, pero que en algunas ocasiones no funciona la relación y no hay mayor remedio que la separación con el fin de tener un ambiente feliz.

Otros secretos del ‘Desafío’

Después de que se acabó el ‘Desafío The Box 2023′ los mismos participantes se han encargado de revelar algunos secretos y momentos escondidos que pasaron durante el reality. Hace poco, los ganadores de la reciente temporada sacaron a la luz la verdad sobre el dinero que recibieron.

Vale la pena mencionar que la producción de Caracol Televisión había anunciado una cifra de “1.400 millones de pesos en juego en premios”, cifra que incluía las lujosas motos que algunos participantes se llevaron. Sin embargo, al final Aleja y ‘Sensei’, quienes, se coronaron como campeones, recibieron cada uno un cheque que contenía la suma de $400 millones.

De hecho, tanto Aleja como ‘Sensei’ revelaron que la cifra real recibida por parte de Caracol había sido de $320 millones. Al menos $80 millones se les descontaron por pago de ciertos impuestos. Aparte de ello contaron lo qué harán con el dinero del premio.

Por su parte, Aleja comentó que invertirá el dinero del premio en la compra de un apartamento y una motocicleta. Y en el caso del ganador ‘Sensei’, también, dijo que quiere expandir su negocio e invertir con su pareja en finca raíz.