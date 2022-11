“Patronas somos todas”: Moly

Por sus venas corre el talento de su familia, un talento que ‘Moly, La Patrona’, ha sabido aprovechar y reinventar cada vez que pisa un escenario.

Verla en tarima es un verdadero placer. Ella, junto a su inseparable safoxón, son el encanto del público que no deja de aplaudir cada una de sus canciones.

Comenzó desde muy pequeña en los escenarios. En 2011 grabó su primera producción discográfica en la realizó un homenaje a una de sus artistas favoritas, Selena. “Fue un álbum especial porque quería rendirle un homenaje a esta gran artista; me encanta toda su música y ella me inspira en muchos de mis proyectos”, comentó ‘La Patrona’.

A los 17 años decidió irse del país a buscar oportunidades laborales y fue así que corrió Dubái, China, Hong Kong, entre otros, y derrochando su magia musical entre los extranjeros. Cuando regresó a Colombia formó su banda llamada ‘Moly y su banda’, una agrupación encaminada por el género norteño, que es la música que verdaderamente le apasiona.

Hoy, trabaja de la mano de uno de los managers más reconocidos en el país, Rafa La Fe, el mismo manager de artistas como Jessi Uribe y Franko, entre otros. “Trabajar con Rafa ha sido muy bueno, él es una persona exigente, tiene siempre claro el camino y a mí me gusta eso, trabajar muchísimo, es delicioso siempre tener cosas por hacer, trabajar en nuevos proyectos, crear, diseñar y poner el esfuerzo necesario para lograr cada cada una de las metas que tengamos”, aseguró la artista santandereana.

Un nuevo sencillo

‘Gracias por tu olvido’ es su más reciente trabajo musical, un tema que podría describirse como un despecho muy fuerte pero digno, agradeciéndole a su ex pareja por dejarla.

“Este es un gran tema. Una letra de despecho, pero aún así le doy gracias a mi expareja porque al dejarme lo que me hizo fue un favor, por eso le agradezco”, dijo ‘Moly’.

Entre los planes futuros de la artista está un nuevo sencillo que lanzará pronto y que reveló en exclusiva para Vanguardia, el cual será una colaboración que realizará junto al gran Giovanny Ayala con su tema ‘Ni que tuvieras tanta suerte’.

“Estoy emocionada con esa canción porque me gusta mucho la letra, así que estén pendientes de mis redes que muy pronto les estaré contando más detalles”, expresó.

Una mujer real

En algún momento ‘Moly’ se dejó descrestar por la vanidad: “Durante algún tiempo trabajaba en mi cuerpo, pero de una manera artificial. Tenía extensiones, las uñas grandototas, lentes de contacto y después me di cuenta que esa no era yo, que no estaba mostrando realmente quién era, y decidí darle un gran cambio a mi imagen”.

Añade que decidió mostrarse tal y cómo es, una mujer real, empoderada, de carácter, muy trabajadora, una persona que lucha por sus sueños y trabaja en ellos. “Por eso soy Moly, ‘La Patrona’, pero no porque soy la que mando sino porque quiero dar un mensaje de poder y decirle a las mujeres que patronas somos todas”, puntualizó la artista que con seguridad pronto tendrá a toda Colombia hablando de su carrera musical.