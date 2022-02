Paulina Rubio quiere cantar con Thalía pero “no la dejan, ella se lo pierde”

Teniendo en cuenta que hace unos días anunció orgullosa que compartirá gira con su antaño rival Alejandra Guzmán, un tour que recorrerá Norteamérica bajo el título de ‘Perrísimas’, parece que Paulina Rubio ha decidido enterrar de una vez por todas sus enfrentamientos del pasado e iniciar una nueva era de cordialidad y colaboraciones con sus antiguas ‘enemigas’ de la industria.

Sin ir más lejos, en una entrevista sobre su regreso a los escenarios, la chica dorada ha sido preguntada por una hipotética reconciliación musical con Thalía, quien fuera su compañera en el grupo infantil Timbiriche. Con un tono ameno y bromista, su respuesta ha sido tajante: “Nueva rival, véngase pa’ca”, ha asegurado entre risas durante una entrevista a Telemundo.

Sin querer entrar en detalles para evitar polémicas innecesarias, Paulina ha compartido su convencimiento de que Thalía no podrá cantar con ella debido, entre otras razones, a una serie de presiones externas que se lo impedirían. “No la dejan, hombre. Me ha dicho que no varias veces, no la dejan. Ella se lo pierde”, ha señalado la intérprete sin explicar por qué y tras reconocer que ella le invitaría gustosa.

El pasado mes de noviembre, y a raíz de la promoción de su sencillo ‘Yo soy’, Paulina Rubio se mostró mucho más clara y transparente a la hora de hablar sobre sus ya superadas tiranteces con Thalía. Aunque no son grandes amigas ni mantienen una relación estrecha, las dos artistas intercambian ocasionalmente mensajes de texto y miran al futuro sin reproches ni malos sentimientos.

“Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, revelaba la estrella del pop en conversación con Yordi Rosado, tras señalar que sus desavenencias en la época de Timbiriche no tenían tanto que ver con una lucha de egos, sino con riñas de adolescentes a cuenta de los chicos que les gustaban.