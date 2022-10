Películas de 20 países en IV edición de Festival de Cine Feminista en Ecuador

FILMES DESTACADOS

En la programación destacan películas como “Children of the Mist”, en la cual la cineasta se debate entre el respeto por una cultura y la violencia de una tradición. Filme ganador del Clarens Prize for Humanist Documentary Filmmaking en el festival Cinéma du Réel (2022), y del Premio a Mejor Dirección (Internacional) del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, IDFA (2021).

También está “Alis”, una película que refleja las narrativas de adolescentes que vivían en las calles implacables de Bogotá, las cuales revelan una fuerza increíble para romper el ciclo de violencia y abrazar un futuro más brillante.

Es ganadora del Oso de Cristal a la Mejor película de la sección Generation 14plus y del Teddy Award a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín, 2022.

Además “Clara sola”, un largometraje sobre el proceso de autodescubrimiento y liberación de Clara, después de años de ser controlada por el cuidado represivo de su madre; seleccionado en la Sección Quincena de Realizadores del Festival de Cannes-2021.

El documental “La playa de los Enchaquirados” retrata a Vicky y a una comunidad trans que forma parte de un pueblo de pescadores en la costa de Ecuador.

La película fue parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam-IDFA (2021).

EQUIS también ofrecerá cuatro funciones presenciales gratuitas en la ciudad de Cuenca, el 10 y 11 de noviembre en la Alianza Francesa, y el 12 y 13 de noviembre con una función al aire libre diaria, en la Casa Patrimonial Municipal Antigua Escuela Central.

Habrá, además, seis funciones virtuales disponibles para todo Ecuador del 9 al 20 de noviembre, a través de su página web.

Cuatro películas de la programación se proyectarán únicamente en este formato virtual: “Fruits of Labor”, “Excluidas”, “Volverte a ver” y “Marea verde”, un retrato de la historia de la lucha feminista en Argentina hasta lograr el aborto legal.

Cada función virtual costará 5 dólares y un Pase Violeta de 15 dólares permitirá el acceso a todas las funciones virtuales.

Adicionalmente, esta edición de EQUIS ofrecerá funciones presenciales alrededor del país a través de sus “Sedes Satélite”: centros culturales, comunitarios y cineclubes.

Finalmente, el Festival ofrecerá dos actividades paralelas: el Taller De Stop Motion Autobiográfico “Vidas En Movimiento”, dirigido a mujeres en situación de movilidad humana que viven en Quito y una clase magistral cine con impacto.